Lazio, Sarri sogna Oyarzabal ma a gennaio sarà un mercato low-cost
Finalmente buone notizie per mister Sarri che dopo un mese mezzo ha di nuovo a disposizione il Taty Castellanos che si è messo alle spalle la lesione al retto femorale. I biancocelesti hanno faticato e non poco senza l’argentino con Dia che non è riuscito a sbloccarsi con 8 gare a secco di reti.
In estate mister Sarri aveva puntato sul senegalese anche se il tecnico toscano ha un sogno per l’attacco. Come riportato da Il Messaggero il sogno si chiama Mikel Oyarzabal, classe 1997, stella della Real Sociedad e centravanti della Spagna campione d’Europa.
La situazione economica della Lazio impone però sacrifici: senza i ricavi europei infatti serviranno circa 30 milioni di plusvalenze entro gennaio per non superare l’81% del costo del lavoro allargato. Per questo il mercato punterà soprattutto sugli svincolati o giovani low-cost.
