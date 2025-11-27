Lazio, riecco Castellanos: il Taty punta il Milan

RASSEGNA STAMPA - L'attesa è finita, si rivede Castellanos. Dopo un mese e mezzo di stop, da una decina di giorni il Taty aveva ricominciato a lavorare a parte al Fersini e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, svolgendo l'intera sgambata insieme al resto dei compagni. L'argentino ha finalmente smaltito la lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, che lo ha costretto a saltare ben sei partite.

Alla Lazio i gol del Taty sono mancati parecchio, tant'è che, senza di lui, i biancocelesti sono rimasti a secco in ben sei occasioni, non riuscendo a trovare in Dia un sostituto all'altezza. Il senegalese, infatti, non è riuscito a sfruttare lo spazio trovato grazie all'assenza forzata del numero 11, restando a secco in tutte le partite giocate e proseguendo nel suo digiuno che dura, ormai, dalla seconda di campionato contro il Verona.

Castellanos ora scalpita e contro il Milan vuole esserci, ma Sarri sa che forzare non sarebbe saggio, tenendo conto anche dell'impegno infrasettimanale in Coppa Italia, sempre contro i rossoneri, e della successiva gara in campionato contro il Bologna. A San Siro il Taty avrà la sua occasione, ma, secondo Il Messaggero, è più probabile che subentri a gara in corso.