Lazio, Zaccagni a scuola di freestyle: il video social
Il capitano della Lazio, durante l'ultimo ritiro della Nazionale, ha preso lezioni di freestyle dall'esperto Antonio Colella
26.11.2025 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Durante il ritiro dell’Italia per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni c’è stato spazio anche per un po’ di divertimento.
Il biancoceleste infatti si è messo alla prova insieme ad Antonio Colella, meglio conosciuto come “ilbossdelfreestyle”, che ha appunto insegnato a Zac una skill di calcio freestyle, precisamente, un’alzata.
Il numero 10 della Lazio se l’è cavata piuttosto bene come si evince dal video pubblicato sui social dal creator che ha così commentato: “Troppo easy per Mattia Zaccagni”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide