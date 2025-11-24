Lazio, Sarri e l'assenza dei tifosi: la rivelazione di Petrucci

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha svelato a Radio Laziale un retroscena su Sarri e sulla Nord vuota contro il Lecce

L'assenza del tifo ha avuto un peso sulla partita giocata tra la Lazio e il Lecce. Nonostante la vittoria, tutti i giocatori hanno confessato di aver sentito la mancanza del proprio popolo che, per protesta nei confronti della società per la vicenda Paparelli, è rimasto fuori dallo Stadio Olimpico di Roma. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha confessato che anche Maurizio Sarri ha sentito l'assenza della Curva Nord che, spesso e volentieri, si girava verso il settore osservando il buco lasciato dai tifosi.

SARRI E LA NORD - "Ho notato tante volte Sarri girarsi verso la curva vuota. Il clima era molto particolare e silenzioso, il più grande dispiacere di Sarri era non avere uno stadio pieno, ma la squadra poi fortunatamente ha fatto una grande prestazione".

ASSENZE - "La Lazio sta continuando a giocare con tre o quattro assenti importanti a partita e gioca così, è tanta roba! In questi momenti ci sono due opzioni, o il gruppo squadra si sgretola completamente o si compatta ancora di più e questo gruppo si è compattato con il mister".

LA ROSA E IL LAVORO DI SARRI - "Rispetto allo scorso anno i giocatori sono gli stessi, ma la fase difensiva è cambiata drasticamente, qui si vede il grande lavoro di Sarri. I giocatori stanno facendo più attenzione visti tutti gli infortuni del momento, Cataldi e Gila da quello che è emerso ieri si dovrebbero essere fermati preventivamente".

DELE BASHIRU - "Per Dele-Bashiru ci sono possibilità per il reintegro, bisognerà capire peró se sarà convocato per la coppa d’Africa, perchè nel caso potrebbe giocare solo un paio di partite prima di partire".