Lazio | Guendouzi trascina e fa la (sua) storia: il dato
RASSEGNA STAMPA - La gara dell'Olimpico contro il Lecce viene sbloccata da chi meno te lo aspetti. Il cross di Basic, caparbio nel raggiungere il fondo dopo l'errore nello stop, vede Guendouzi anticipare un Isaksen forse meglio posizionato. A Guendouzi non interessa, lui si tuffa e prende la palla male quanto basta per battere Falcone.
Il francese apre il match in quella che è la sua 104esima presenza in maglia biancoceleste, un numero che, come riporta Il Messaggero, la certifica come maglia più indossata della sua carriera.
Guendouzi torna ad essere trascinatore, anche se vorrebbe e potrebbe realizzare qualche gol in più. Va anche detto però che questo è il suo secondo gol in campionato e mai aveva raggiunto le due reti in Serie A. Siamo a novembre, i margini per fare ancora meglio ci sono tutti.
Il suo nome rimane in bilico per gennaio, negli ultimi giorni il Sunderland ha bussato alla porta della Lazio. Lui intanto nel post-partita non si sbilancia e vive nel presente.