Lazio, Sarri e quel messaggio sul futuro in conferenza
Maurizio Sarri, dalla pancia dell'Olimpico ha commentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti la vittoria contro il Lecce, riservando delle parole di amore verso la sua Lazio e sul suo futuro: "I ragazzi stanno giocando tutte le partite con qualcosa di meglio, ve lo dicevo anche quando perdevamo quasi sempre. Questo gruppo mi sta dando gusto e mi fa piacere che anche loro si tolgano delle soddisfazioni.
È bello quello che ha detto Basic, che in campo si è divertito. Io la sensazione l'avevo avuta, gliel'ho detto. Quando si gioca con divertimento viene tutto più semplice. Resta il dubbio di non averla chiusa prima, a volte questa cosa si paga.
Questa stagione mi dà gusto per il momento. Nei cinque mesi di incazzature e bestemmie varie, ho avuto la sensazione di poter allenare a fondo. Non so se è per la settimana a disposizione, e non mi succedeva dal 2014, o se è per la disponibilità dei giocatori. La stagione ha delle problematiche impensabili e mi ci sono trovato dentro, ma ho la sensazione che siamo un gruppo bello, compatto, umile. Ed è bello. Miracolo? Io non sono attrezzato. Sarebbe un miracolo arrivare a fine stagione con 7/8/9 giocatori che possono giocare in una squadra di livello alto".