Lazio, Sarri e quel messaggio sul futuro in conferenza

Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti la vittoria, riservando delle parole di amore verso la sua Lazio e sul suo futuro

Maurizio Sarri, dalla pancia dell'Olimpico ha commentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti la vittoria contro il Lecce, riservando delle parole di amore verso la sua Lazio e sul suo futuro: "I ragazzi stanno giocando tutte le partite con qualcosa di meglio, ve lo dicevo anche quando perdevamo quasi sempre. Questo gruppo mi sta dando gusto e mi fa piacere che anche loro si tolgano delle soddisfazioni.

È bello quello che ha detto Basic, che in campo si è divertito. Io la sensazione l'avevo avuta, gliel'ho detto. Quando si gioca con divertimento viene tutto più semplice. Resta il dubbio di non averla chiusa prima, a volte questa cosa si paga.

Questa stagione mi dà gusto per il momento. Nei cinque mesi di incazzature e bestemmie varie, ho avuto la sensazione di poter allenare a fondo. Non so se è per la settimana a disposizione, e non mi succedeva dal 2014, o se è per la disponibilità dei giocatori. La stagione ha delle problematiche impensabili e mi ci sono trovato dentro, ma ho la sensazione che siamo un gruppo bello, compatto, umile. Ed è bello. Miracolo? Io non sono attrezzato. Sarebbe un miracolo arrivare a fine stagione con 7/8/9 giocatori che possono giocare in una squadra di livello alto".