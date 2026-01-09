Lollobrigida: "La Lazio è un simbolo dell'Italia. Orgoglioso di tifarla"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura e, soprattutto, tifoso biancoceleste, ha preso parte alla celebrazione del 126° compleanno della Lazio tenutasi al 'Parco dei Daini'. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Credo sia un onore esser laziali, in una polisportiva che forse è la più grande del mondo, sicuramente d’Europa. Io mi sento una delle persone che si è formata ai colori biancocelesti, all’identità, alla storia e alla tradizione, che oggi qui in questo luogo ricorda come sia fortemente legata a questa città la prima squadra della Capitale. In questo campo si giocavano derby con le quadre che esistevano all’epoca”.

“Ancora oggi siamo orgogliosi di questa appartenenza e non perdiamo occasione di ricordarne il valore storico e formativo. Sono felice di essere qui a festeggiare il nostro compleanno. Ieri mia figlia era a Piazza della Libertà, quindi diciamo che di padre in figlio rappresentiamo una tradizione che si consolida e che resta un simbolo della nostra Capitale e della nostra nazione”.