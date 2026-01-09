Lazio, Anna Falchi festeggia i 126 anni: il post social - FT
09.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una giornata speciale come, del resto, lo è ogni anno il 9 gennaio. Un anno in più, 126 anni d'amore, di passione, di sconfitte e di vittorie con un solo comun denominatore: i colori biancocelesti.
Tra chi ha voluto augurare buon compleanno alla Lazio c'è anche una delle tifose più accorate: Anna Falchi. La conduttrice ha postato una sua foto allo stadio, rigorosamente con la sciarpa biancoceleste al collo, accompagnata dalla frase: "9 gennaio 2026. Tanti auguri Lazio!".
