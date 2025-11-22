Lazio, chiuso il contest: ecco come si chiama la nuova aquila
Alle 17.00 in punto si è chiuso il contest lanciato dalla società per dare il nome alla nuova aquila della Lazio: ecco qual è il nome che ha vinto
22.11.2025 17:02 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio ha di nuovo la sua aquila. Da domenica 23 novembre, in occasione della sfida dell'Olimpico contro il Lecce, tornerà a volare il simbolo dei biancocelesti.
La società aveva lanciato un contest per far scegliere ai tifosi il nome tra diverse opzioni: Olympia, Flaminia, Vittoria, Gloria, Cornelia e Minerva. Dai primi risultati era Flaminia il nome più gettonato e chiuse le votazioni è effettivamente così.
Sarà quindi il volo di Flaminia ad aprire le danze all'Olimpico in tutte le partite che la squadra di Sarri giocherà in casa.
