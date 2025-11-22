Lazio, ti sei deprezzata: gli effetti del blocco del mercato

RASSEGNA STAMPA - Una situazione stravolgente come quella del blocco del mercato estivo ha creato molti grattacapi alla Lazio. Oltre a dover gestire il malcontento della tifoseria e all'essere impossibilitati nel rinnovare e acquistare i calciatori, la Lazio non può più vendere come prima.

La società biancoceleste non è più in una posizione di forza. Tutti ora sanno le difficoltà in cui versa la Lazio, e se in estate potevi attrarre club interessati aituoi calciatori sfruttando il valore o il percorso europeo, oggi la situazione è diversa.

A centrocampo l'esempio è lampante. Come riporta il Corriere dello Sport, il prezzo di Rovella e Guendouzi è calato e non di poco. Il primo è alle prese con un infortunio che lo terrà fermo ai box per diverso tempo, mentre il secondo non sta giocando una stagione all'altezza delle sue capacità.

Per invertire il trend servirà un'impresa, è tutto nelle mani di Sarri (e dei calciatori).