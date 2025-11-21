Lecce, allarme rientrato per Camarda: le ultime in vista della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Prosegue la preparazione del Lecce in vista della sfida di domenica all’Olimpico, contro la Lazio. Ieri pomeriggio, riporta il Corriere dello Sport, la squadra ha svolto un’altra seduta d’allenamento. Di Francesco ha riabbracciato i nazionali: Camarda, Coulibaly e Tiago Gabriel che insieme a Jean e Kovac hanno lavorato a parte, ma solo per smaltire la fatica del viaggio.
È atteso per oggi il ritorno di Gaspar, l’ultimo dei salentini impegni con le selezioni. Il difensore avrà meno tempo per preparare la gara, solo due allenamenti prima della partenza.
È rientrato l’allarme scattato per Camarda, dopo essere uscito malconcio dalla partita con l’Italia U21. Il giocatore, si legge sul quotidiano, è in ottime condizioni. L’azzurrino potrebbe essere una delle novità nello schieramento del tecnico, visto il digiuno di Stulic. È un’ipotesi da non scartare considerando il buon momento dell’ex Milan.
L’altra novità potrebbe riguardare il tridente alle spalle della punta, con l’inserimento dal 1’ di Sottil. Sembra scontata invece, la conferma in blocco del quartetto difensivo che sembra aver raggiunto una soddisfacente coesione.
