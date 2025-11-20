Lazio, Romagnoli tra i vincitori del premio Beppe Viola
Il prossimo lunedì 24 novembre andrà in scena la 42esima edizione del Premio Beppe Viola, organizzato dall'AICS, al Salone d'Onore del Coni.
"Parliamo di uno dei premi più longevi della storia e che porta il nome di uno dei giganti del giornalismo italiano e questo evento dimostra quanto sia importante valorizzare la memoria di un uomo straordinario. Beppe Viola ci manca tantissimo, è un periodo in cui la comunicazione si è un po’ adagiata su modalità di comodo anche a causa dei social", ha detto a riguardo il presidente della FIGC Gabriele Gravina.
Tra i premiati c'è anche Alessio Romagnoli, difensore della Lazio. Di seguito la lista completa: Alessio Romagnoli (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Javier Zanetti (Inter), Sebino Nela, Mauro Fusano (presidente del Guidonia), Maurizio Stirpe (numero uno del Frosinone), Manuela Olivieri (moglie di Pietro Mennea e fondatrice della Fondazione Mennea), Diana Banchedi (Chief Strategy di Milano-Cortina 2026), Alberto Rimedio (Rai) ed Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport).