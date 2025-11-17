WOMEN | Lazio - Inter, quando e dove vedere il match

Nella settima giornata di Serie A Femminile, la Lazio Women ospiterà l'Inter al Fersini. Ecco quando e dove vedere il match in tv e streaming



La Lazio Women non è riuscita a riscattare la sconfitta, con conseguente eliminazione dal torneo, incassata dalla Roma in Women's Cup. Al derby, nella sesta giornata di Serie A, è caduta di nuovo contro le giallorosse. Un ko di misura che ha fatto scivolare ancora più in basso in classifica le biancocelesti, attualmente settime con 9 punti.

Serve necessariamente ripartire, meglio se con un risultato positivo. L'obiettivo è trovare continuità e la prima occasione si presenta domenica 23 novembre, quando al Fersini arriverà l'Inter. Il calcio d'inizio del match, valido per la settima giornata di campionato, è fissato alle 12:30.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e inoltre, sarà possibile seguirla sulla piattaforma in streaming live e on demand accedendo tramite sito o app con un tablet, smartphone o console.

