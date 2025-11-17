Lazio, nuova vita per Isaksen: l'annuncio in Danimarca
17.11.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È tornato a parlare Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio, attualmente in ritiro con la Nazionale danese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del portale Jyllands-Posten raccontando il momento attuale della sua carriera.
Oltre che soffermarsi sul calcio e sulla sua esperienza in Italia, il classe 2001 ha annunciato anche un cambiamento nella sua vita privata. Sembra infatti che si sia lasciato con Olivia Holdt, calciatrice del Tottenham.
I due non stanno più insieme: "Non ho una ragazza e né dei figli. Il tempo da solo è la cosa più difficile. Non posso tornare a casa dalla mia famiglia, dai miei fratelli o dagli amici", ha detto Isaksen.
