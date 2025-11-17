NEWS | Italia-Norvegia: 24enne norvegese violentata nei bagni
17.11.2025 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un fatto gravissimo quello accaduto, nella serata di ieri, a San Siro. Durante la sfida tra Italia e Norvegia un ragazza di 24 anni, di origini norvegesi, ha infatti denunciato di essere stata violentata nei bagni dello stadio. Stando a quanto riportato dalla ragazza la giovane sarebbe stata aggredita da un addetto alle pulizie di 25 anni... <<< ITALIA-NORVEGIA>>>
