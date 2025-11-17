Mi ha toccato il c**o! Italia - Norvegia gol e bagarre: le ultime

L'Italia ha perso per 4-1 contro la Norvegia. Un match duro per gli azzurri con il risultato finale forse troppo pesante per quanto visto in campo nei novanta minuto. La selezione del ct Gattuso ora dovrà giocarsi lo spareggio per andare a giocare il Mondiale del 2026. Protagonista è stato Erling Braut Haaland, autore di una doppietta e trascinatore della nazionale scandinava.

Dopo la vittoria, l'attaccante del City ha parlato a caldo raccontando la particolare marcatura che gli ha riservato dopo l'1-1 Gianluca Mancini. Il giocatore della Roma, infatti, ha cercato di togliere spazio al norvegese usando tutte le sue armi a disposizione. Ecco le parole utilizzate.

"Dopo l'1-1, Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere e ho pensato: 'Ma che fa?'. Poi mi sono ripreso e gli ho detto: 'Grazie per la motivazione'". Parole che hanno fatto clamore su tutti i portali internazionali e che hanno fatto discutere.