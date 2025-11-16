Lazio | Recupero, Roma e Argentina: il Taty vede il rientro - FT

Dopo un brutto infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo, Castellanos è pronto a rientrare. E sui social ha ripercorso questo lungo periodo.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un brutto infortunio l'ha tenuto a lungo fuori dal campo. Ma ora Taty Castellanos è pronto e tornare in campo, a disposizione di mister già a partire dalla prossima sfida casalinga contro il Lecce.

E in attesa di essere nuovamente schierato titolare, l'argentino ha condiviso alcune immagini sul proprio profilo Instagram, quasi a voler chiudere questo lungo (doloroso) capitolo, in cui - mostrano le foto - ha ricevuto comunque l'amore della sua compagna, ha avuto modo di perdersi nelle strade di Roma, senza dimenticare la sua Argentina e, soprattutto, ha approfittato di ogni momento per accelerare il recupero.

Aiutandosi con i macchinari e poi lavorando duramente a Formello. Nessuna didascalia inserita per accompagnare le immagini. Ma quel che è certo è che il Taty non vede l'ora di archiviare la lunga assenza dal campo, tornando a contribuire ai successi della Lazio.