Donnarumma non sente ragioni: l'amarissimo sfogo del capitano

Anche il capitano dell'Italia, Gigio Donnarumma, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro la Norvegia ai microfoni della Rai.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni della Rai, è intervenuto anche il capitano dell'Italia, Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia:

"Dobbiamo migliorare. Ci andiamo a giocare tanto a marzo, nel primo tempo si è vista una squadra che può giocarsela con tutti. Dopo il 2-1 abbiamo mollato, siamo usciti del campo, questo non deve assolutamente accadere, non puoi prendere il 3-1 dopo dieci secondi. Bisogna alzare la testa, ritrovare fiducia, ritrovare noi stessi, a marzo ci giochiamo molto. Stasera siamo arrabbiati, delusi da noi stessi, dovevamo far meglio nel secondo tempo".

"Haaland? Ci parlerò a Manchester, non avevo voglia di star lì. Sono amareggiato, ma consapevole che abbiamo due partite importanti. Dobbiamo andare al Mondiale. Bisogna andare avanti, ritrovare fiducia e nessuno può far questo meglio del mister. Stasera i tifosi erano tantissimi, ci dispiace tanto anche per loro. A marzo avremo bisogno della loro spinta, tutti insieme andremo al Mondiale, ne sono convinto".