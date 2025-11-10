Serie A, Lazio - Lecce: dove vedere il match in tv e streaming
La sosta per le nazionali, poi il ritorno in campo. La Lazio di Maurizio Sarri dovrà ripartire dagli aspetti positivi visti conto l'Inter di Chivu, nonostante la sconfitta per 2-0 a San Siro. Il tecnico toscano ha visto nella prestazione della sua squadra un piccolo passo in avanti nel percorso intrapreso e, a differenza di un mese fa, si dice più contento di quanto sta vedendo in campo.
Il 23 novembre, alle ore 18.00, la Lazio scenderà in campo contro il Lecce per la dodicesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti faranno di tutto per ritrovare la vittoria e, magari, riprendere la striscia di clean sheet interrottasi al 3' della partita contro i nerazzurri, dopo il gol di Lautaro Martinez.
DOVE VEDERE LAZIO-LECCE - La partita tra Lazio e Lecce sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Sky, nei canali dedicati, sia su Dazn. Inoltre, potrà essere seguito in streaming live e on demand accedendo tramite app o sito su Sky Go, Dazn e NOW.