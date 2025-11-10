Lazio, Tommaso Paradiso chiama a raccolta i tifosi: lo sfogo

Il cantautore e tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso si sfoga contro la società e chiama a raccolta i tifosi della Lazio.

Dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter, il noto cantautore e tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso si è espresso sulla condizione della sua Lazio ai microfoni di Radiosei. Quello di Tommaso è un vero e proprio sfogo in cui chiama a raccolta i tifosi e gli chiede una presa di coscienza e una reazione per il ridimensionamento che ormai sono costretti a guardare inermi. Di seguito il suo intervento:

“Sento gente che nonostante sappia tutto, conosce palesemente la gravità della situazione della Lazio, riesce a parlare della squadra e di particolari di campo. Cari laziali vogliamo accettare tutto questo? Se la risposta è sì va bene, ma sappiate che stiamo scendendo. Abbiamo preso coscienza di essere sempre più piccoli e ridimensionati? Va bene, stiamo cadendo in basso, stiamo sempre più scendendo e voi parlate del campo e dei calci d’angolo".

"La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso, se vogliamo vivere per sempre in questo modo sto con voi. Oppure vogliamo far vedere e mostrare davvero in che condizioni è questa società? Il modello di gestione di Lotito, che per un periodo è andato anche bene, è finito. Ora ci si attacca al Flaminio perché è l’unica speranza che c’è per avere maggiori risorse economiche”.