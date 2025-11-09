Lazio, come stanno Rovella e Romagnoli? Le parole di Sarri
In conferenza stampa, dopo la sconfitta contro l'Inter, Sarri si è soffermato su diversi temi e tra questi, le condizioni di Rovella e Romagnoli. Il tecnico ha ammesso di non avere aggiornamenti per quanto riguarda il centrocampista: "Rovella non lo vedo da quaranta giorni, l'ho visto solo di sfuggita. Non so quali possono essere i suoi tempi, è l'infortunio più problematico".
A proposito del difensore, in dubbio fino all'ultimo per un problema muscolare accusato nel match col Cagliari nel turno precedente, ha aggiunto: "Romagnoli ha chiesto il cambio precauzionale, dopo un po' di minuti il muscolo gli si induriva come contro il Cagliari".
