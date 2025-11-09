Inter, Dimarco e Bonny a Dazn: le parole dopo la vittoria

TUTTOmercatoWEB.com

Federico Dimarco e Ange Yoan Bonny hanno parlato a Dazn dopo il fischio finale del match tra Inter e Lazio, vinto per 2-0 dai nerazzurri. Queste le parole dell'esterno:

“Sapevamo che era un momento della gara importante. Stavamo subendo qualcosa e quel gol ha spezzato la partita. L’importante era vincere visti i risultati di oggi”.

E ancora: “Bonny è un ragazzo che si impegna davvero tanto. È arrivato tranquillo in punta di piedi, ma sa di poter crescere ancora tanto. Oggi siamo primi in classifica ma conta poco adesso perché il campionato è ancora lungo”.

Bonny ha poi continuato: "Quando vedo Dimash andare di là so di essere pronto nell’area, perché trova sempre degli assist e dei cross top. “Derby? È una gara importante, ma qua tutte lo sono. Giochiamo ogni partita con la stessa voglia”