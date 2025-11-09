Lazio, Sarri su mentalità e infermeria: il punto a LSC

La Lazio torna a casa sconfitta dal big match contro l'Inter, ai microfoni ufficiali del club Sarri ha commentato così la prestazione e la gara dei biancocelesti: “Venire a San Siro e prendere un gol così ci poteva disintegrare, abbiamo sofferto la fase iniziale ma siamo riusciti a restare in partita. Ci dispiace perché due gol li abbiamo quasi regalati, con queste squadre di questo livello tecnico due errori così si pagano. La mentalità non mi è dispiaciuta, prendiamo di buono quello che c’è e ripartiamo da lì”.

“Sul piano della mentalità mi sembra una squadra che sta crescendo nel credere in quello che fa, nell’avere dedizione e spirito di sacrificio. Sopportazione della fatica. Mi sembra in netta crescita. Poi paghiamo il gap tecnico che in questo momento esiste”.

“Se recupererà qualcuno nella sosta? Non ne ho idea, sono tutti giocatori sotto lo staff medico. Se qualcuno ha controlli in questi giorni mi diranno se potrà approvare in campo o meno. Qualcuno è fermo da tantissimo e sarà un problema fargli ritrovare la condizione fisica penso”.

