Inter - Lazio e il gol annullato: cos'aveva fatto prima Acerbi
Dazn ha rivelato un retroscena che coinvolge Acerbi e ciò che ha fatto dopo il gol - poi annullato - da Zielinski per il tocco di mano di Dimarco.
09.11.2025 22:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Intorno al 70' di Inter-Lazio è stato annullato un gol ai nerazzurri. Zielinksi avrebbe portato a 3-0 il risultato del match, ma l'arbitro ha optato per la revoca della rete poiché - a inizio azione - c'era stato un colpo di mano di Dimarco.
Review del direttore di gara, normale colloquio tra Sarri e Chivu nel frattempo. Subito dopo l'arrivo del gol, poi, il retroscena svelato da Dazn.
Acerbi aveva previsto l'annullamento della rete, e infatti il difensore s'era avvicinato alla propria panchina per invitare il resto della squadra a contenersi nei festeggiamenti, poiché già sicuro che l'azione era stata viziata da un colpo di mano, e dunque non convalidata.