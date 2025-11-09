Inter - Lazio, Sarri ha deciso: Romagnoli c'è, gioca titolare
Ecco la scelta di Sarri su Romagnoli per Inter - Lazio. Il difensore era in forte dubbio a causa di un infortunio accusato...
09.11.2025 19:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Romagnoli stringe i denti e gioca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrale della Lazio avrebbe dato l'ok a Sarri per giocare dal primo minuto contro l'Inter. Dovrebbe essere lui ad affiancare Gila in difesa; va a sedersi in panchina, invece, Provstgaard.
Il numero 13 era in dubbio per un forte affaticamento al bicipite femorale della coscia destra (escluse lesioni dagli esami) accusato contro il Cagliari lunedì sera. Per questo è stato in dubbio nei giorni scorsi ed era stato pre-allarmato il danese.
Gli ultimi allenamenti, però, hanno portato notizie positive. Alla fine, a ridosso del fischio d'inizio, è arrivata la decisione: Romagnoli se la sente, giocherà dall'inizio contro l'Inter a San Siro.