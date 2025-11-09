GOSSIP | Ronaldo senza freni: cosa ha detto su David Beckham
09.11.2025 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un mai banale Cristiano Ronaldo che, intervistato da Piers Morgan, come sempre ha risposto senza filtri e senza paura di essere smentito. In particolare curiose sono le dichiarazioni in merito a un altro ex campione e da sempre considerato un’icona sexy David Beckham. “Sei spesso paragonato a David Beckham, anche per l'aspetto. Pensi di essere più bello?”, questa la domanda a cui CR7 ha prontamente risposto... <<< RONALDO VS BECKHAM >>>