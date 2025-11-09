Inter, parla Acerbi prima della Lazio: le sue dichiarazioni
Si avvicina Inter - Lazio. La gara è in programma questa sera alle 20:45 a San Siro e per l'occasione la società nerazzurra ha pubblicato il 'Marchday Programme' sul proprio sito ufficiale. All'interno ci sono alcune dichiarazioni del difensore, nonché ex della partita, Francesco Acerbi. Di seguito ciò che ha detto.
Cosa ti ha insegnato il calcio?
"Le prime cose che mi ha insegnato sono la determinazione e il rispetto, valori fondamentali in uno spogliatoio. Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi, l’esperienza mi ha permesso di essere più sereno in campo ma un difensore deve sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione".
Quali sono le caratteristiche ti hanno più aiutato nella tua carriera?
"La voglia e la fame".
E quali prenderesti dai tuoi compagni?
"Potrei dirne tantissime, partiamo dalla qualità con la palla di Thuram e Barella…"
Quali sono le Legend nerazzurre che più ti hanno impressionato?
"Ronaldo il Fenomeno per la sua qualità e Zanetti per la costanza e la voglia di migliorarsi sempre".
Descriviti con tre parole…
"Perseveranza, autocritica, bontà!".