Ledesma, i suoi Inter-Lazio e la sfida di Sarri: i retroscena

Nel giorno di Inter-Lazio, l'ex capitano biancoceleste ha ricordato le sfide giocate contro i nerazzurri, la fascia da capitano nel 2013 e Petkovic.

"A Milano è sempre una cosa particolare. Una sfida difficile, su un campo che regala emozioni. Riuscire a imporsi è qualcosa che resta dentro". Cristian Ledesma, con la maglia della Lazio, c'è riuscito l'8 maggio del 2013. Quella sfida, che giocò con la fascia di capitano al braccio, si conclude col successo dei biancocelesti per 3-1 grazie all'autogol di Handanovic, a un calcio di rigore trasformato da Hernanes e a un gol di Onazi. Una gara dalle mille emozioni, che vide anche un penalty fallito dai nerazzurri nel finale. "Me la ricordo bene la partita. La giocammo con la testa che era già in parte alla finale di Coppa Italia con la Roma. E poi giocammo per la prima volta contro Tommaso Rocchi, che a gennaio aveva lasciato la Lazio per passare all'Inter", le parole di Ledesma al Corriere dello Sport.

Chiamato a dire se, in passato, avesse ricevuto anche lui proposte da parte dell'Inter, Ledesma non ha nascosto un certo interessamento nel periodo in cui era fuori rosa alla Lazio. "Ma mi piace parlare di interessi veri e concreti, quando ci si siede intorno a un tavolino e le cose vengono messe nero su bianco, altrimenti sono solo voci".

Nella lunga intervista, Ledesma ha parlato di quanto fosse orgoglioso che la stessa squadra avesse scelto lui come capitano, della finale del 26 maggio vissuta con grande intensità e infine di Petkovic, allenatore che "arrivò in un momento in cui era necessario cambiare e regalare un po' d'aria nuova. Ricordo che prima degli allenamenti veniva a salutare uno a uno i giocatori, dando a tutti la mano". Un personaggio carismatico e importante.

Infine, un pensiero alla gara di questa sera: "Mi aspetto che la Lazio riesca a trovare continuità, anche se non è facile per tutte le defezioni e le problematiche. La speranza è che si riesca a trovare una bella prestazione, insieme al risultato".