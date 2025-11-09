Serie A, non solo la Lazio: tutte le sfide in programma
Inter-Lazio chiuderà l'undicesimo turno di Serie A - il fischio d'inizio è fissato alle 20.45. Ma dopo l'anticipo di venerdì tra Pisa e Cremonese e le partite di ieri, anche questa domenica è pronta a regalare emozioni e incroci importanti a tutti gli appassionati.
Si partirà alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo. Dea che ha perso contro l'Udinese in Serie A ma ha vinto col Marsiglia in Champions League. Attardata in classifica (a quota 13 punti), vuole recuperare il terreno perso, a partire dalla sfida col Sassuolo. Vietato sbagliare se si vuole continuare a pensare in grande.
Alle 15, poi, arriverà il fischio d'inizio di Bologna-Napoli, ma anche di Genoa-Fiorentina, entrambe rivoluzionate dopo i cambi in panchina. Via Vieira e Pioli, dentro De Rossi e Vanoli. Per tutti e due sarà un esordio particolare: nella momento di difficoltà, si trovano una contro l'altra. Roma-Udinese, alle 18.00, sarà una sorta d'antipasto per il big match della giornata: Inter-Lazio.