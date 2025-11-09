Inter, pronto Bonny con Lautaro. Ma Thuram ora scalpita

Ballottaggi da sciogliere per Chivu in vista della partita contro la Lazio di questa sera. Il più importante riguarda l'attacco.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Cristian Chivu si è preso qualche ora in più per sciogliere l'ultimo dubbio di formazione in vista della gara con la Lazio. Riguarda l'attacco: uno tra Bonny e Thuram giocherà al fianco di Lautaro. Marcus scalpita dopo l'infortunio. Vuole ricomporre la coppia con l'argentino: l'ultima volta che i due hanno giocato insieme è stato il 30 settembre, sempre a San Siro, nel match di Champions contro lo Slavia Praga. Thuram si è fatto male proprio quella sera ed è stato fermo per 40 giorni.

È stato degnamente sostituito da Bonny e Pio Esposito. Motivo per il quale, riporta Il Messaggero, Bonny punta a giocare titolare anche contro la Lazio. Per quanto riguarda la difesa, Acerbi dovrebbe aver vinto il ballottaggio con De Vrij e Bisseck per riprendere il suo posto al centro della retroguardia accanto ad Akanji e Bastoni.

Gli esterni saranno Dumfries e Dimarco, con Barella e Sucic interni. Calhanoglu torna in regia: il tuco era partito dalla panchina nell'ultima gara, quella vinta 2-1 contro il Kairat. Out ancora Mkhitaryan, alle prese con un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Tornerà, con tutta probabilità, a inizio dicembre.