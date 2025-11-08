Serie A | Lecce-Verona e Como-Cagliari: nessun gol, tanto Var
Il sabato di Serie A si apre senza gol. Due le gare giocate, Lecce-Verona e Como-Cagliari, entrambe concluse a reti inviolate.
Nella sfida del Via del Mare il Lecce di Di Francesco domina ma non riesce a bucare la difesa del Verona. Nel finale tutto potrebbe cambiare quando Abisso assegna rigore per i pugliesi ma poi il direttore di gara revoca al decisone dopo la revisione al Var.
Nella sfida del Sinigaglia il Como sembra meno efficace del solito con un Cagliari ordinato e che pensa soprattutto a difendersi. Nel secondo tempo Morata spreca clamorosamente l’occasione dell1-0 e alla fine al triplice fischio il risultato non cambia.
