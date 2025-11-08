Inter miglior attacco, Lazio con più clean sheet: è sfida totale
RASSEGNA STAMPA - Il muro ha retto finora, ma ora arriva l’esame più duro. Domani a San Siro la Lazio affronterà l’Inter, non solo una delle squadre più forti del campionato, ma anche quella con il miglior attacco della Serie A: 24 gol nelle prime 10 giornate, con una media 2,4 a partita.
I biancocelesti, invece, rispondono con il dato che li rende unici: sei clean sheet su dieci gare, nessuno come loro in Italia. In totale hanno subito appena 7 reti, terza miglior difesa del torneo, dietro Roma e Como e al pari del Milan. Sarri ha lavorato in modo maniacale sulla fase difensiva sin dal suo ritorno. I risultati si vedono soprattutto nelle ultime quattro partite, tutte chiuse senza subire gol.
La base è quella della sua precedente esperienza alla Lazio: stesso blocco difensivo, arricchito da Tavares e Provstgaard. Il portoghese ha faticato ad adattarsi e ora è fuori per infortunio; il danese invece è la rivelazione del reparto e domani dovrebbe disputare la sua terza da titolare, complici le condizioni ancora incerte di Romagnoli.
