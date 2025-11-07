Nazionale, niente riposo post campionato: il programma degli azzurri
RASSEGNA STAMPA - Ultimo weekend di Serie A, poi spazio - di nuovo - alle Nazionali. L'Italia affronterà la Moldavia il 13 novembre e il 16 la Norvegia, il ct Gattuso per l'occasione ha diramato in giornata la lista dei convocati in cui figura anche il nome di Mattia Zaccagni. Gli azzurri, come di consueto, si ritroveranno a Coverciano dove inizierà ufficialmente il ritiro e la preparazione per le due sfide ma questa volta, riferisce il Corriere dello Sport, la settimana sarà "corta".
Niente riposo nel giorno successivo al campionato, solitamente il ct lo preferisce per consentire ai giocatori di recuperare meglio, ma questa volta non sarà possibile. In compenso, ha allungato i tempi del raduno. Gli azzurri si dovranno presentare nel centro tecnico entro lunedì all'ora di pranzo. Nel pomeriggio, si legge sul quotidiano, è previsto il primo allenamento e mercoledì la partenza in charter per Chisinau. Giovedì notte, dopo la gara, la squadra volerà direttamente a Milano senza passare per Firenze. Il gruppo lavorerà a Milanello.