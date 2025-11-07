FORMELLO - Lazio, Sarri col dubbio difesa. Conferma per Basic
FORMELLO - Manca un'altra seduta prima di tirare le somme per la trasferta di San Siro. Il dubbio maggiore è quello di Romagnoli, ancora in dubbio per Milano. Si è fermato all'intervallo con il Cagliari, gli accertamenti hanno scongiurato la lesione muscolare, soltanto domani si capirà se riuscirà o meno a rispondere presente per la sfida con l'Inter. Provstgaard si tiene pronto, dovrebbe essere lui ad affiancare Gila al centro del reparto come successo nel secondo tempo di lunedì sera.
La decisione verrà presa poco prima della partenza, la rifinitura è in programma domani mattina alle 11. Tutto il resto sembra deciso. Il ballottaggio può esserci tra Lazzari e Pellegrini, il primo sembra in leggero vantaggio. Marusic è l'unico terzino sicuro della maglia: a seconda della scelta di Sarri, si muoverà a destra o sinistra. A centrocampo verso la conferma il terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi, davanti un'altra chance per Dia nonostante le ultime prestazioni deludenti.
L'alternativa è Noslin più di Pedro, ma l'olandese rincorre nelle gerarchie. Sugli esterni ci saranno sicuramente Isaksen e Zaccagni, sono i due che hanno deciso il confronto con il Cagliari. Ancora out Tavares, Rovella, Cancellieri, Castellanos oltre ai due fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. La pausa del campionato restituirà diversi calciatori a Sarri. Per Milano si va avanti con il resto del gruppo, con l'incognita Romagnoli ancora da risolvere.