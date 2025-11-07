Lazio, Giordano: "Vincere a San Siro sarebbe una prodezza. Su Guendouzi..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha presentato la partita di domenica della Lazio contro l'Inter concentrandosi su alcuni singoli, come Romagnoli e Guendouzi, e sulle difficoltà di far punti a San Siro.

ROMAGNOLI - "Romagnoli è un giocatore esperto, se non c’è lesione per me può giocare. Una contrattura in pochi giorni può passare, poi molto dipende dalle sensazioni del calciatore. Lui ha esperienza, sa come si gestiscono queste situazioni”.

GUENDOUZI - “Da Guendouzi e dai più bravi ci aspettiamo che siano trainanti. Lui deve dare un segnale, tornare quello che è stato nei tre anni precedenti e che ancora non è riuscito a essere in questa prima parte di stagione”.

INTER - “Chivu dopo la partita di Champions avrà invitato la squadra a non abbassare la testa, quindi saranno concentrati e attenti contro la Lazio. Se avessero vinto 5-0 probabilmente sarebbe stato più semplice. Vincere a San Siro è una prodezza. La Lazio ha dimostrato che a livello difensivo sta molto bene, ma dev’essere pungente in quelle occasioni che si presenteranno e che dovrà crearsi per bravura o su calcio piazzato”.

