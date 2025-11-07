Torino, Baroni sul derby: "Portiamo in campo il sentimento e i nostri valori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il derby della Mole tra Juventus e Torino. In conferenza stampa è intervenuto l'ex allenatore della Lazio, ora sulla panchina granata, Marco Baroni. Di seguito le sue parole sulla gara.

"I numeri dimostrano la differenza tra noi e la Juve ma quello che dobbiamo portare è il sentimento, incarnare la storia bellissima del popolo granata, del Torino, portando in campo una partita di grande forza, sentimento e coraggio. Questo dobbiamo fare per provare questa impresa. Dobbiamo portare la bellezza dei nostri valori, essere consapevoli di affrontare una squadra forte ma stiamo migliorando. Domani serve la luce negli occhi, una prestazione di grande valore: è ciò che ci serve".

"La voglia è tanta, la squadra è accesa. Oggi abbiamo la rifinitura e poi saremo dentro la partita. E' un grande dispiacere per me essere squalificato, vivrò la partita con la squadra anche se più distante. Ma Leo (Colucci, ndr), ha fatto anche il primo e viviamo tutti i giorni insieme la squadra. Soffrirò un po' più distante. Sono partite da sentire. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma io la vedo come una grande opportunità: deve essere un moltiplicatore di energia".