Serie A, al via l'undicesimo turno: il programma della giornata
È ormai alle porte l'undicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali, dopo la quale il campionato proseguirà ininterrottamente fino a fine marzo.
Ad aprire il weekend di Serie A saranno due neopromosse, Pisa e Cremonese, che si affronteranno all'Arena Garibaldi alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Ecco tutte le gare in programma:
Pisa - Cremonese, venerdì 7 novembre ore 20:45
Como - Cagliari, sabato 8 novembre ore 15:00
Lecce - Verona, sabato 8 novembre ore 15:00
Juventus - Torino sabato 8 novembre ore 18:00
Parma - Milan, sabato 8 novembre ore 20:45
Atalanta - Sassuolo, domenica 9 novembre ore 12:30
Bologna - Napoli, domenica 9 novembre ore 15:00
Genoa - Fiorentina, domenica 9 novembre ore 15:00
Roma - Udinese, domenica 9 novembre ore 18:00
Inter - Lazio, domenica 9 novembre ore 20:45