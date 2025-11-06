Cassano attacca Allegri: "Non credo avrà molta vita al Milan"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a parlare Antonio Cassano e, come sempre, le sue parole sono destinate a suscitare scalpore. L’ex calciatore, ospite del podcast Viva el Futbol, questa volta ha puntato il dito contro l’allenatore del Milan Max Allegri.

“Io dico: sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso, vuoi darmi qualcosa. Io non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric, uno dei più grandi, che fa il metodista a recuperare palloni. Io non posso pensare che la sua squadra, esclusa la partita contro l’Udinese e mezzo tempo con il Bologna, faccia sempre giocare tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede”.

“Io non vedo niente, stanno tutti dietro la linea della palla a difendere, poi trovi il gol e continui a difenderti. Per me non è l’evoluzione, non è il calcio che mi piace e non penso che Allegri abbia tanta vita al Milan. Io dubito che quest’anno arrivi 3° o 4°, io ritengo che abbia poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno, poi è finito”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.