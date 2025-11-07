Inter, Chivu duro negli spogliatoi: l’avviso alla squadra prima della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’Inter ha vinto contro il Kairat Almaty nella quarta giornata di Champions League, ma la prestazione non è stata brillante. La prova dei nerazzurri ha fatto infuriare Chivu che, si legge sul Corriere dello Sport, in pubblico ha difeso e protetto i suoi giocatori ma nello spogliatoio ha manifestato tutta la sua insoddisfazione per l’approccio e l’atteggiamento usando il pungo duro.

Il tecnico romeno ha messo subito le cose in chiaro, vuole una reazione già domenica contro la Lazio. Attenzione e determinazione non dovranno mai mancare. Le difficoltà nei big-match in campionato non sono mai mancate, l’allenatore vuole delle risposte e l’occasione, la prima, si presenta con i biancocelesti.

