Inter - Lazio, il doppio ex Ballotta: "Sfida delicata. Sarri sta facendo..."

© foto di Federico Gaetano

Il doppio ex di Inter e Lazio Marco Ballotta ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Linterista.it. Oltre ai nerazzurri e alla possibile soluzione come post Sommer, l'ex portiere si è anche espresso sul momento attuale della Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"La prossima partita di campionato contro la Lazio è un po' delicata, perché i biancocelesti stanno attraversando un buon momento, anche se il loro rendimento è un po' altalenante. Hanno iniziato male, condizionati sicuramente dall'impossibilità di fare mercato, visti i parametri UEFA. Però, la gara è delicata perché può essere che con tutti i suoi impegni l'Inter possa arrivare anche un po' stanca. Ha sicuramente una rosa ampia, quindi non so se darà qualche turno di riposo a qualche giocatore un po' stanco. Adesso la Lazio sta bene: io penso che l'Inter abbia sicuramente qualcosa in più dei rivali capitolini, però non è una partita sicuramente semplice da giocare per i nerazzurri".

Poi su Sarri: "Secondo me sta facendo un ottimo lavoro, viste anche le premesse di inizio campionato, quando dovevano arrivare alcuni giocatori che poi non sono potuti arrivare. Da professionista sta usando il materiale che ha a disposizione e secondo me lo sta facendo bene. Non è partito sicuramente al meglio, ma adesso penso che la squadra abbia fatto quadrato: a mio avviso, è stato importante il pareggio con l'Atalanta, contro la quale pur non meritando il pareggio i biancocelesti sono riusciti a portare a casa un punto. Da lì la convinzione nei propri mezzi è aumentata, hanno vinto domenica scorsa e adesso affrontano il campionato con un po' più di serenità, visto anche che la classifica adesso gli sorride maggiormente. Si trovano a tre punti della Juve, già in una buona zona della classifica, e quindi un po' più serenamente possono affrontare le partite. La mia idea, quindi è che Sarri stia facendo un buon lavoro: si è calato nella situazione attuale, è consapevole. Sa di dover lavorare con quello che ha ora a disposizione e, secondo me, lo sta facendo molto bene".