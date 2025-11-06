Lazio, Agostinelli: "Sarà un'Inter attenta. Romagnoli? Penso che Sarri..."

L'ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è espresso in merito alle difficoltà che la Lazio dovrà affrontare domenica sera contro l'Inter, ma anche sui ballottaggi in difesa. Di seguito le sue parole:

ROMAGNOLI O PROVSTGAARD? - "In vista di Inter-Lazio, anchio penso che Sarri non rischierà Romagnoli, anche in presenza di una contrattura e non di una lesione. Penso che per Provstgaard possa essere davvero una prova di maturità. Si alza il livello degli avversari, è questo ciò che manca per poter dare una valutazione completa sul ragazzo. Ogni volta che entra fa il suo, poi è chiaro che deve essere anche aiutato dai compagni".

PELLEGRINI O LAZZARI? - "Con Dumfries a destra, secondo me Sarri lascerà Marusic a sinistra e Lazzari a destra. E credo che quest’ultimo meriti anche la conferma. Non è quello di qualche anno fa, ma sta facendo bene. A livello fisico, l’olandese può essere contratato meglio da Marusic".

L'AVVERSARIO - "Quello che mi preoccupa dell’Inter è il modo in cui hanno vinto ieri in Champions. Sarà un Inter ancora più concentrata ed attenta, psicologicamente avrei preferito avesse vinto senza cali di tensione".