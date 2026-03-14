Milan, Allegri verso la Lazio: "Gara complicata. Dovremo stare attenti a..."

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Alla vigilia dal match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Milanello. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come gestire l'euforia post derby?

"Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti, però la squadra martedì si è ripresentata in maniera serena e tranquilla. Ora però abbiamo la Lazio, che comunque è sempre una partita complicata, perché le squadre di Sarri sono sempre molto difficili da affrontare, e per noi è importante perché bisogna cercare di fare un altro passetto in avanti".

Senza Rabiot si fa più fatica...

"I numeri sono fatti per essere abbattuti. Non so chi giocherà tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che la squadra faccia una prestazione da squadra, con grande ordine e grande fase difensiva. La Lazio segna molto nella parte finale della partita. Domani fortunatamente ci sarà lo stadio pieno con 10mila tifosi del Milan, cosa che per noi è molto importante".

Attacco al completo.

"Gimenez non ci sarà domani, ma è in una buona condizione a livello psicologico".

L'idea tattica non arrembante della Lazio cambia un po' la tua strategia di gara?

"Sarà una partita difficile, loro concedono poco. Per caratteristiche hanno fatto sempre questo tipo di campionato. Per loro sarà una partita importante, perché comunque cercheranno di battere il Milan, e per noi è importante perché ci consentirà di fare un passettino in avanti".

Pensa che anche domani la prima squadra che segna vince? Prima diceva che dopo il derby ne mancavano 4 alla vittoria, perché è tornato a dire che ne mancano 5?

"75 è quasi matematico con gli scontri diretti che ci sono Le due partite con la Lazio: quella in casa abbiamo rischiato in varie situazioni. In Coppa Italia a Roma abbiamo invece rischiato solo nell'occasione del gol".

Su cosa bisognerà stare attenti domani?

"Loro ti concedono pochi spazi, danno molta pressione sulla palla. Allo stesso tempo hanno giocatori che hanno molta tecnica".