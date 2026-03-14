Matic e la finale persa con la Roma: "Quello era rigore? Prima no..."
14.03.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Nemanja Matic, ora al Sassuolo. Tornando sul suo passato alla Roma, il centrocampista ha parlato della finale di Europa League persa a Budapest contro il Siviglia nel maggio del 2023. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Se mi sento derubato dalla finale di Europa League? Le chiedo: quello era rigore? Vent’anni fa sicuramente no, ma oggi li fischiano. José, che personaggio... Mi ha allenato al Chelsea, allo United e alla Roma. In giallorosso era più tranquillo. Mou ha capito che le nuove generazioni sono diverse dalla nostra".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.