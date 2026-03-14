NEWS | Zazzaroni torna su Mihajlovic: "Una storia che ho pagato per anni"
14.03.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ospite di “Ciao maschio”, nella puntata che andrà in onda il 14 marzo su Rai 1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha toccato tanti temi soffermandosi però su un episodio che ha irrimediabilmente segnato la sua carriera. L’episodio è quello legato a Sinisa Mihajlovic e al modo in cui Zazzaroni ha “gestito” la notizia della malattia del tecnico scomparso il 16 dicembre del 2022... <<< ZAZZARONI >>>
autore
Jessica Reatini
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