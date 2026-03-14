Lazio Primavera e Women in campo: ad attenderli Juve e Napoli femminile
Alle 13.00 scende in campo la Lazio Primavera di Punzi, impegnata allo stadio Mirko Fersini di Formello contro la Juventus nella 30ª giornata di campionato. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo il successo per 2-1 sul campo del Bologna e cercano la seconda vittoria consecutiva. Un risultato che permetterebbe alla Lazio di avvicinarsi proprio ai bianconeri, attualmente ottavi con 42 punti, portandosi a una sola lunghezza di distanza.
Non solo la Primavera, però: alle 15.00 sarà invece il turno della Lazio Women, attesa dalla trasferta di Napoli in uno scontro diretto d’alta classifica valido per la 16ª giornata del torneo. Le due squadre sono separate da un solo punto, rendendo la partita particolarmente importante. L’attaccante Noemi Visentin, intervenuta ai canali ufficiali del club, ha presentato così la sfida: "Contro il Napoli sarà una gara difficile, anche perché in casa giocano su un campo molto diverso dal nostro. Daremo il massimo e cercheremo di giocare da squadra per portare a casa i tre punti. Dalla pausa abbiamo iniziato a prepararci per questa partita, che per noi è fondamentale. Gli stimoli non mancano: la possibilità di conquistare il quarto posto in solitaria è la motivazione più grande e ci spingerà a dare tutto anche nei momenti più duri".