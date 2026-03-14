WOMEN | Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Karczewska al centro dell’attacco
Tutto pronto per la sedicesima giornata di Serie A femminile. La Lazio Women vola in casa del Napoli (ore 15:00) per uno scontro diretto cruciale per le ambizioni del club di centrare un posto tra le prime tre e quindi nella prossima Champions League femminile. Per l’occasione Grassadonia dovrà rinunciare, oltre a Lundin e Goldoni, anche a Mancuso e Piemonte. Proprio in vista del match, allora, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
NAPOLI WOMEN (4-2-4): Beretta; Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci, Sciabica; Carcassi, Floe, Banusic, Faurskov.
A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kozak, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, O. D'Angelo, Musumeci. All.: David Sassarini.
LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin, Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska.
A disp.: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Castiello, Monnecchi, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia.