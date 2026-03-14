WOMEN | Napoli - Lazio, le convocate di Grassadonia: in 4 sono out
Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Napoli Women (ore 15:00). Anna Marika Bergman Lundin ed Eleonora Goldoni proseguono il loro protocollo riabilitativo. Giulia Mancuso e Martina Piemonte, a causa di fastidi di natura muscolare, non risultano nella lista delle convocate.
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampiste: Benoit, Castiello, Cesarini, Martin Queralt, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan, Visentin.
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