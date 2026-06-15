Rovella, addio scongiurato? Le ultime sul centrocampista della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Ha bisogno di cedere giocatori per evitare un mercato a saldo zero la Lazio, ma tra i big il principale candidato all’addio rimane Mario Gila, a maggior ragione visti i tentennamenti dello spagnolo sulla possibilità di passare un altro anno in biancoceleste.
Chi tentennamenti non ne ha avuti ma allo stesso tempo non ha neanche chiuso all’ipotesi di un addio è Nicolò Rovella che, però, allo stato attuale non sembra essere vicino a poter salutare la Lazio.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, finora non c’è stata nessuna manifestazione d’interesse per Nicolò Rovella, il cui addio alla Lazio rimane quindi a oggi un’opzione in secondo piano e più per il futuro rispetto alla situazione che coinvolge altri giocatori, Gila su tutti.