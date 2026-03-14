Milan, Allegri: "Gimenez non ci sarà con la Lazio. Tra Jashari e Ricci..."
14.03.2026 13:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato delle possibili scelte a cnetrocampo, orfano di Rabiot, e delle condizioni di Gimenez. Queste le sue parole:
"I numeri sono fatti per essere abbattuti. Non so chi giocherà tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che la squadra faccia una prestazione da squadra, con grande ordine e grande fase difensiva. La Lazio segna molto nella parte finale della partita. Domani fortunatamente ci sarà lo stadio pieno con 10mila tifosi del Milan, cosa che per noi è molto importante. Attacco? Gimenez non ci sarà domani, ma è in una buona condizione a livello psicologico".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.