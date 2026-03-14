Formula 1 | Ferrari, Vasseur sulla lotta Hamilton-Leclerc. Antonelli fa la storia!
Due i temi della qualifica di questa mattina. Tutti cari all'Italia che ama la Formula 1 e segue le ultime f1 news relative al Gp della Cina. Si sono svolte le qualifiche ed è stata un gioia tricolore la mattinata. Da un lato un italiano che torna in pole con Andrea Kimi Antonelli su Mercedes. Non accadeva dal 2009 con Giancarlo Fisichella. In tutto ciò tanti i temi di una Ferrari già forte nella Sprint, col 2° e 3° posto, e che ha replicato con un 3° e 4° posto in griglia. Vasseur ha spiegato cosa sta succedendo e ha parlato anche del quasi scontro Hamilton-Leclerc nella Sprint e della gestione dei due. Clicca qui di seguito per l'articolo su >>> FERRARI, HAMILTON VS LECLERC: VASSEUR SPIEGA <<< e quest'altro su >>> ITALIA, ANTONELLI FA LA STORIA <<<